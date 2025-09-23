Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu da bir gerçek ki Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur'

  • Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda yaptığı açıklamada, 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur” ifadelerini kullandı.

