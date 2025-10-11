Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz. Gazze’de iki yıl süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Anlaşmanın, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL HÜKÜMETİ ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilgili, “İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir. Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Milletimiz Gazze için gayretimizi görüyor. İki devletli çözüm barışın anahtarıdır. Dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. Birileri Türkiye'nin stratejik hamlelerini gölgelemek için art niyetli hamleler yapıyor. CHP, kirli siyasete Gazze'yi alet etti. CHP Genel Başkanı ABD seyahatimizle ilgili bir sürü yalan söylüyor. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. CHP belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz” dedi.