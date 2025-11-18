  • Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait ' C130' tipi askeri kargo uçağının düşmesi olayı ile ilgili karakutunun incelenmesi neticesinde, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını belirterek,  “Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde, 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” ifadelerinde bulundu.

