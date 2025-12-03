  • Haberler
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır. Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Orada da umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz. Bu güzel haberlerin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır. Büyüme rakamlarımız milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS’imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Orada da umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz. Bu güzel haberlerin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Başkan Altun'dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Müdür Erşan, 'Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti'
Milletvekili Ayşe Böhürler 'Bahçeli'ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir'
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
