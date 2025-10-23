Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi' detaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü (yarın) gerçekleşecek 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde projenin detaylarını açıklayacak. 81 ili kapsayan projede ise şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (cuma) düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak. 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcilerinin de davet edildiği programda proje detayları belli olacak. Öte yandan projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.