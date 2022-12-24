Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler
CHP'liler Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldıramayınca bayrakla kapattılar
- 24.12.2022 22:53
- Güncelleme: 24.12.2022 22:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı Kadir Has Kültür Merkezi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kaldırmak istediler.
Salonda bulunan resmi kaldıramayınca merdiven kuran CHP'liler Cumhurbaşkanının resmini bayrakla kapatarak bir skandala imza attılar.
1ha
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