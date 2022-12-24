Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

CHP'liler Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldıramayınca bayrakla kapattılar

PAYLAŞ
  • 24.12.2022 22:53
  • Güncelleme: 24.12.2022 22:53
  • 189
Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı Kadir Has Kültür Merkezi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kaldırmak istediler.
Salonda bulunan resmi kaldıramayınca merdiven kuran CHP'liler Cumhurbaşkanının resmini bayrakla kapatarak bir skandala imza attılar.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

DAHA FAZLA
Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı’nın çehresi değişiyor

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

'Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede'

“Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede”

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak