Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan HES Kablo açıklaması

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, hazinede bulanan HES Kablo’nun ihale ile satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soru önergesi verdi. Milletvekili Türkoğlu, HES Kablo ile ilgili “HES Kablo’nun yüzde 100 hissesi hangi gerekçeyle satışa çıkarılmıştır? Bu karar

hangi kurum/komisyon tarafından alınmıştır? Şirketin satışına gerekçe gösterilen ‘ekonomik zorunluluk’ nedir? Şirketin kamu zararına yol açan bir mali yapısı var mıdır?” sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Partili Türkoğlu’nun soru önergesine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve mal varlığı değerlerine ilişkin iş ve işlemler, 1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

uyarınca yapılmaktadır. Soru önergesinde bahsi geçen şirketin paylarının satış ilanı, şeffaflığı sağlamak ve rekabeti artırmak amacıyla Resmî Gazete ve ulusal ölçekte yayımlanan gazetelerde, TMSF, Şirketin internet adresinde yayımlanmıştır” ifadelerini kullandı.