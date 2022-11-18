Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyleyerek, Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız dedi.

PAYLAŞ
  • 18.11.2022 13:17
  • Güncelleme: 18.11.2022 14:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada; sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyleyerek, "Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları İle Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi. EYT için de sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu aktaran Oktay; "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İyi Partili Yücel: 'Kayseri'de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı'

İyi Partili Yücel: “Kayseri’de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı”

Kayseri'nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

Kayseri’nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

10 günde 477 muhtara 'sorunlarla baş etme' eğitimi verildi

10 günde 477 muhtara ‘sorunlarla baş etme’ eğitimi verildi

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Davutoğlu'na cevap: 'Allah'tan kork'

Benzinde 3 gün arayla 2'nci indirim bekleniyor

Benzinde 3 gün arayla 2’nci indirim bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

Melikgazi Belediyesi vezneleri bu hafta sonu hizmet verecek

DAHA FAZLA
Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Hayriye Türksoy Hançer Avrupa Şampiyonu oldu

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Erciyes'in eteklerinde yetiştirilen çilek fidesi 6 ülkeye ihraç ediliyor

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de sağlık sistemi iflas etmek üzeridir'

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım