Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, '2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oranına artırıldı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun. Bu yaklaşım enflasyonu 2026’da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

