Cumhurbaşkanı, yaş haddinden 14 Danışmanının görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sayıları tam olarak bilinmeyen danışmanlarından 14'üyle yolları ayırdığı belirtildi. 65 yaş sınırı getirildiği, danışmanlardan bir bölümünün bu kriter nedeniyle gönderildiği öne sürüldü. Prof. Şükrü Karatepe de görevine son verilenler arasında.
- 15.09.2023 09:10
- Güncelleme: 15.09.2023 09:10
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sayıları tam olarak bilinmeyen danışmanlarından 14'üyle yolları ayırdığı belirtildi. 65 yaş sınırı getirildiği, danışmanlardan bir bölümünün bu kriter nedeniyle gönderildiği öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'deki danışmanlarının birçoğuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtiliyor. Şu ana kadar 14 isme tebligat yapıldığı, bu sayının önümüzdeki günlerde daha artacağı öne sürüldü.
Odatv'nin haberine göre, Erdoğan'ın yolları ayırma kararı aldığı danışmalar şunlar:
Ayşenur Bahçekapılı
Esengül Civelik
Sefer Turan
İbrahim Çelik
Hakkı İlnur Çevik
Fahri Kasırga
İsrafil Kışla
İhsan Şener
Yalçın Topçu
İbrahim Saraçoğlu
Ayşe Türkmenoğlu
Ahmet Karayiğit
Mehmet Akarca
Şükrü Karatepe