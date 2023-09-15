Cumhurbaşkanı, yaş haddinden 14 Danışmanının görevine son verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sayıları tam olarak bilinmeyen danışmanlarından 14'üyle yolları ayırdığı belirtildi. 65 yaş sınırı getirildiği, danışmanlardan bir bölümünün bu kriter nedeniyle gönderildiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'deki danışmanlarının birçoğuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtiliyor. Şu ana kadar 14 isme tebligat yapıldığı, bu sayının önümüzdeki günlerde daha artacağı öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, Erdoğan'ın yolları ayırma kararı aldığı danışmalar şunlar:

Ayşenur Bahçekapılı

Esengül Civelik

Sefer Turan

İbrahim Çelik

Hakkı İlnur Çevik

Fahri Kasırga

İsrafil Kışla

İhsan Şener

Yalçın Topçu

İbrahim Saraçoğlu

Ayşe Türkmenoğlu

Ahmet Karayiğit

Mehmet Akarca

Şükrü Karatepe

