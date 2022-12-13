Cumhuriyet Başsavcılığı ile AGÜ arasında iş birliği protokolü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlü, tutuklu ve çocuklar ile ceza infaz kurumu personeline eğitimler verilecek.

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  • 13.12.2022 16:47
  • Güncelleme: 14.12.2022 11:14
Cumhuriyet Başsavcılığı ile AGÜ arasında iş birliği protokolü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlü, tutuklu ve çocuklar ile ceza infaz kurumu personeline eğitimler verilecek.

Protokol, Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde ortak faaliyetler, proje çalışmaları, iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde imzalandı. Protokole göre hükümlü, tutuklu ve çocuklar ile ceza infaz kurumu personeline eğitimler verilecek. Protokol, Sümer Kampüsü Rektörlük Makamı’nda yapılan toplantıda Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz tarafından imzalandı. Protokole göre AGÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde ortak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, Kayseri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu 13-18 yaş arası çocuklar için AGÜ tarafından tiyatro, şiir, oyun atölyeleri, kodlama ve 3D yazıcı eğitimleri verilecek. Anneleri ile kalmakta olan 0-6 yaş arası çocuklar için de AGÜ ev sahipliğinde projeler gerçekleştirilecek. Ayrıca ceza ve infaz kurumlarının personellerine yönelik seminerler de gerçekleştirilecek.

Protokolün imzalandığı toplantıya Rektör Yılmaz ve Başsavcı Korkmaz’ın yanı sıra AGÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ve Gençlik Fabrikası Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bora Akince ile Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç katıldı.

İHA

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