Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu

Gülsoy, Cumhuriyetimizin 102. yılını coşku ve gururla karşıladıklarını belirterek, bu yönetim biçiminin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin, milletin iradesiyle şekillenen çağdaş bir yönetim anlayışının temeli olduğunu dile getiren Gülsoy, bu emaneti koruma ve gelecek nesillere aktarma görevini herkesin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gülsoy, Cumhuriyetin getirdiği değerlerin güçlü bir devlet yapısı, dinamik bir ekonomi ve özgür bir toplum düzeni oluşturduğunu belirtti. İş dünyası olarak bu kazanımları daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Cumhuriyetin ışığında üretim, istihdam ve ihracatla güçlü bir Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Mesajında, Cumhuriyetin 102. yılını kutlayan Gülsoy, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması temennisiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.