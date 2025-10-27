Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gülsoy, Cumhuriyetin Türk milleti için büyük bir değer olduğunu ve bu değerin ortak sorumlulukla yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu

Gülsoy, Cumhuriyetimizin 102. yılını coşku ve gururla karşıladıklarını belirterek, bu yönetim biçiminin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin, milletin iradesiyle şekillenen çağdaş bir yönetim anlayışının temeli olduğunu dile getiren Gülsoy, bu emaneti koruma ve gelecek nesillere aktarma görevini herkesin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gülsoy, Cumhuriyetin getirdiği değerlerin güçlü bir devlet yapısı, dinamik bir ekonomi ve özgür bir toplum düzeni oluşturduğunu belirtti. İş dünyası olarak bu kazanımları daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Cumhuriyetin ışığında üretim, istihdam ve ihracatla güçlü bir Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Mesajında, Cumhuriyetin 102. yılını kutlayan Gülsoy, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması temennisiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Talas Belediyesi'nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Talas Belediyesi’nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!