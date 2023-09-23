Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi s onuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Kongresi sonuçları açıklandı. Feyzullah Keskin ve kadrosu bir dönem daha il yönetiminden sorumlu olacak.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Kongresi sonuçları açıklandı.

Tek adayla girilen seçimlerde; İl Başkanı Feyzullah Keskin ve kadrosu, yeniden seçilerek bir dönem daha il yönetiminden sorumlu olacak.