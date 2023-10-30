Cumhuriyet'in ikinci asrında gözünü dünyaya açtı

Cumhuriyet'in 100. yılında Kayseri'de dünyaya gelen 3 kilo 330 gram ağırlığındaki kız bebek, ikinci asrın ilk bebeklerinden oldu.

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  • 30.10.2023 12:57
  • Güncelleme: 30.10.2023 13:16
Cumhuriyet'in ikinci asrında gözünü dünyaya açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet’in 100. yılında Kayseri’de dünyaya gelen 3 kilo 330 gram ağırlığındaki kız bebek, ikinci asrın ilk bebeklerinden oldu.

Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu tüm ülkede kutlanırken, Kayseri’de yaşayan Çelebi çifti de Cumhuriyet coşkusuyla beraber bebek heyecanı yaşadı. Cumhuriyet’in ikinci asrının ilk dakikalarında Kayseri Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen 3 kilo 330 gram ağırlığındaki bebek, ailesine ve doktorlara heyecan yaşattı. Sarı saçlarıyla dünyaya gözlerini açan bebeğin yatağı da Türk bayrakları ile donatıldı.

“Bebeğimin ikinci asrın ilk bebekleri arasında olması da ayrı bir duygu”

Anne Rabia Çelebi, çok mutlu olduğunu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Gurur ve mutluluk verici bir durum. Güzel bir duygu. Cumhuriyetin 100. yılı ülkemize kutlu olsun. Huzur ve mutluluk getirsin. Daima yüz yıllar diliyorum. Bebeğimin ikinci asrın ilk bebekleri arasında olması da ayrı bir duygu. Bebeğimin devletimize, milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Vatana hayırlı bir evlat olsun” ifadelerini kullandı.

“Yeni yüzyılın ilk bebeği hastanemizde doğdu”

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Oğuz Yılmaz, “Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde öncelikle atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan kahramanlarımızı yad ediyorum. Yeni yüzyılın ilk bebeği Kayseri Şehri Hastanemizde dünyaya geldi. 3 kilo 330 kilogram ağırlığında bir kız bebeğimiz dünyaya geldi. Kendisinin vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Sarı saçlı güzel bir bir kızımız. Bahtının açık olmasını diliyorum” dedi.

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İHA

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