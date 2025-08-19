  • Haberler
  • Cumhuriyet'in ilanıyla aynı yaşta: Kayseri Develi Zile İlkokulu

1923 yılında Kayseri'nin Develi İlçesi Zile Mahallesi'nde eğitim öğretim hayatına başlayan Zile İlkokulu, Zile halkının el birliği ile inşa edilmiştir.

Kayseri’nin Develi İlçesi’ne bağlı bugün mahalle, eskiden köy olan Zile’de bulunan Zile İlkokulu, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 tarihinde köy halkının ortak çalışması sonucu inşa edilmiş, eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 1957 yılında belediye teşkilatının kurulması ile birlikte, Zile Kasabası İlkokulu olarak adını değiştirmiştir. 1966 yılında ise yetkililer tarafından çürük raporu verilmiş ve bugünkü yerine, bu sefer devlet eliyle yeniden inşa edilmiştir. Okulun o yıllardaki eksiklerine kasabanın hayırseverleri el uzatmış, eksikler giderilmiştir. Bugün 26 öğrenci, 2 öğretmen ve 3 sınıfla eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

