  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhuriyet Meydanı, bayram kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Meydanı, bayram kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhuriyet Meydanı, araç trafiğine iki yönlü olarak kapatılacak.

Cumhuriyet Meydanı, bayram kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın, araç trafiğine iki yönlü olarak kapatılacağı açıklandı. Kayseri Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102’inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle, 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak olan genel prova için saat 09:00’dan itibaren ve 28 Ekim 2025 Salı saat 22.00’den itibaren, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlama töreni bitimine kadar, Cumhuriyet Meydanını iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş, 'Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor'
Bakan Göktaş, “Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor”
Saadet Partisi'nden Anlamlı Çocuk Hakları Çalışması
Saadet Partisi'nden Anlamlı Çocuk Hakları Çalışması
Kayseri'de 12 yeni okulun yapılması planlanıyor
Kayseri’de 12 yeni okulun yapılması planlanıyor
Erciyes 38 FK - Kırıkkale FK : 2-0
Erciyes 38 FK - Kırıkkale FK : 2-0
Başkan Abacı güven tazeledi
Başkan Abacı güven tazeledi
Başkan Adnan Uslular: 'Bu başarı, yıllardır süren ortak emeğimizin bir yansımasıdır'
Başkan Adnan Uslular: “Bu başarı, yıllardır süren ortak emeğimizin bir yansımasıdır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!