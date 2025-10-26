Cumhuriyet Meydanı, bayram kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın, araç trafiğine iki yönlü olarak kapatılacağı açıklandı. Kayseri Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102’inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle, 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak olan genel prova için saat 09:00’dan itibaren ve 28 Ekim 2025 Salı saat 22.00’den itibaren, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlama töreni bitimine kadar, Cumhuriyet Meydanını iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.