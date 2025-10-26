Cumhuriyet Meydanı, bayram kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhuriyet Meydanı, araç trafiğine iki yönlü olarak kapatılacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın, araç trafiğine iki yönlü olarak kapatılacağı açıklandı. Kayseri Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102’inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle, 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak olan genel prova için saat 09:00’dan itibaren ve 28 Ekim 2025 Salı saat 22.00’den itibaren, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlama töreni bitimine kadar, Cumhuriyet Meydanını iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.