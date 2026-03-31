Cumhuriyet Meydanı, işletmelerden temizlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nı güzelleştirmek amacıyla başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında, meydan ve Kayseri Kalesi içerisinde yer alan kafeler bir süre önce kaldırılmaya başlandı. Kalan son işletme de sözleşme süresi sona erince bugün itibarıyla kaldırıldı. Vatandaş meydanın yeni görüntüsünü değerlendirdi. Meydandaki işletmelerin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu belirten Ahmet Yörük (63), alanın daha ferah hale geldiğini ifade ederek, “Kaldırılması daha iyi oldu. Meydanın meydan gibi açık olması gerekir. Sonrasında, bir işlem yapılmaması daha iyi olur. Açık olması daha iyi. Eksikliğimiz buranın kaldırılmasıydı. Bir eksiklik yok” dedi.

“MEYDANDA, SADECE KALDIRIM TAŞLARI SIKINTILI”

Çalışmanın olumlu olduğunu ancak meydandaki taş parkelerin sıkıntılı gördüğünü dile getiren Servet Koçak (40) ise, "İnsanların daha rahat gezebilmesi için gayet iyi. Kafeler burayı daraltıyordu. Yerine bir şey yapılmasına gerek yok burası meydan, meydanı ne kadar boş bulundurursan dışarıdan gelenler o kadar sever. Kayseri’nin meydanı çok geniş, Türkiye’deki en geniş meydanlardan biri zaten. Meydanda, sadece kaldırım taşları sıkıntılı. Sürekli yapıyorlar ama sürekli bir inşaat halindeyiz. Tekrar bozuluyor. İnsanlar sürekli takılıyor. Bu büyük bir problem” diye konuştu.