Cumhuriyet Meydanı'na daha kalın doğal taş döşenecek

Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve estetik yaşam alanlarına kavuşması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin estetik görünümünü güçlendirecek ve uzun yıllar dayanıklılığını koruyacak yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Cumhuriyet Meydanı’nda uygulanacak bazalt taş kaplama projesinin sözleşmesi geçen 12 Haziran’da imzalanırken, imalat çalışmalarının bir hafta içerisinde başlaması planlanıyor. Şehrin simge alanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, 15x30 santimetre ebatlarında ve 6 santimetre kalınlığında özel bazalt taşlar kullanılacak. Meydanda oluşabilecek yoğun kullanım ve araç yüklerine karşı yüksek dayanım sağlamak amacıyla taş ebatları küçültülerek daha güçlü ve uzun ömürlü bir zemin altyapısı oluşturulacak.

Kent estetiğini, dayanıklılığı ve kullanım konforunu bir araya getiren proje ile Cumhuriyet Meydanı’nın daha nitelikli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Büyükşehir tarafından şehir genelinde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarıyla daha güçlü, daha güvenli ve daha modern bir kent hedeflenirken, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bazalt taş uygulaması da bu vizyonun önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.