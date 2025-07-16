Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Anma Etkinliği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler, öğretim üyeleri şehit ile gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “9 yıl önce bu millete diz çöktürülmek istendi. Milletimizin yükselişi durdurulmak istendi. Karanlık ve bir gecede milletimize memleketimize komplolar kuruldu. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla halkımız meydanlara binler, yüz binler, milyonlar meydanları doldurdu. Dokuz yıl önce ben Kayseri'de değildim. Ancak Kayseri'nin o zamanki haberlerine, videolarına baktığımda bu meydanda iki yüz bin kişinin olduğu görülüyordu. Kayseri'de çok büyük bir direniş vardı. Ve Kayseri oldukça da bu ülke bu millet diz çökmeyeceğinin nişanesiydi o gece. Yine o günden beri her 15 Temmuz'da bu meydanda oluyor. Sizler bu meydana gelerek coşkuyla biriz beraberiz diye haykırıyorsunuz. O gün için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi ifade ediyorum“ ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise 15 Temmuz gecesini anarak: “Türk milleti üç bin yıldır dünya sahnesinde çeşitli badireler atlatarak bugünlere geldi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bundan sonra bizim milli birliğimize, liderimize, kutsalımıza laf söyleyen fitne fesat odaklarına hangi şekilde bu milletin cevap vereceğinin en iyi nişanesi 15 Temmuz gecesidir. Dolayısıyla bizim 15 Temmuz günü milletimizin milli direnci ihanet şebekesini çökertmekte kalmamış, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'mizi bir çıta daha yükseltmiş ve dünyadaki ağırlığını hissedilir derecede yukarı doğru çekmiştir. Dolayısıyla bundan sonra bu millete tuzak kurmaya çalışanlar, fıskı fesat içinde olanlar, tefrika yaymaya çalışanlar, ihanet edenler tekrar aynı cevabı alacağını bildiğinden bundan sonra çok daha emniyet içinde Cumhurbaşkanımızın idealleriyle Türkiye yüzyılı olarak belirlenen, önümüzdeki dönemde çok güçlü bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin güvenli liman olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tam 9 yıl önce İki yüz bin civarındaki gururumuz olan Kayserili hemşehrilerimizine, ihanet şebekesine dur diyerek biz buradayız diyen Kayseri hemşehrilerim. Kayseri elbette ki bu vatanın güvenli limanı. Kayseri yerli ve milli anlayışın sahibi. Kayseri vatanı için, bayrağı için, devleti için, milleti için ben varım, gerekirse canımı veririm diyen adeta Seyyidi Burhanettin Hazretlerinin, Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin, Bunat Hatunların, Gevhe Mesibe Sultanların, Ahi Evranların ve tabi ki onlarca Allah dostunun hemşehrileri Kayseri. Sizler iyi ki varsınız. Sizler bu ülkenin, bu memleketin adeta sigortasısınız. İşte bu güzel şehirden çıkan gururumuz, hemşehrimiz, paşamız, o dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Paşa'm aramızda, sizinle gurur duyuyoruz. Evet, meydanları bizlere çağırmak suretiyle doldurmanızı isteyen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Paşamızın, evet, kendilerine imzalatmak istedikleri hakları imzalamayan, ihanet şebekesine ret ve ret çeken Paşamızın o iradesiyle işte bu günlere geldik. O açıdan Kayseri, Kayseri bir başka güzel.”