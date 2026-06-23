Cumhuriyet Meydanı'nda gece gündüz mesai: Yenileme çalışmaları devam ediyor

Yenileme projeleri, şehrin önemli buluşma noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda, planlı bir şekilde etaplar halinde yürütülüyor. Ekipler, çalışmalar sırasında yaya ulaşımının kesintisiz devam etmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparak, esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına titiz bir çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında, meydanın zemin altyapısı yenilenirken, uzun ömürlü ve dayanıklı bazalt taş kaplamalar uygulanıyor. Bu taşlar, 15x30 santimetre ebatlarında ve 6 santimetre kalınlığında olup, yoğun kullanım ve araç yüklerine karşı yüksek dayanım sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yenileme çalışmaları ile Cumhuriyet Meydanı'nın hem estetik görünümü güçlendirilecek hem de daha sağlam bir zemin yapısı oluşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, meydan modern şehircilik anlayışını yansıtan, vatandaşların daha konforlu bir şekilde kullanabileceği prestijli bir yaşam alanı haline gelecek.

Kayseri'nin geleceğine yönelik yapılan bu yatırımlar, şehrin estetiğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.