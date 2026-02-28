Cumhuriyet Meydanı'nda Korku Dolu Anlar: Araç yayaların üzerine daldı

  • Haberler
Kayseri'nin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük paniğe yol açtı.

Kontrolden Çıkan Araç Yayaların Arasına Daldı

Edinilen bilgilere göre, 38 AT 935 plakalı elektrikli TOGG marka SUV araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına girdi. Çarpmanın etkisiyle bazı yayalar aracın altında kaldı.

Ekipler Seferber Oldu

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri aracın altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Araç ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla meydandan kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayın meydana geliş nedeni araştırılıyor.

 

 

 

Haber Merkezi

