Cumhuriyet Meydanı'nda Parti Karnavalı

Seçime 15 gün gibi kısa bir süre kala tüm siyasi partiler, flama ve bayraklarıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanında görsel bir parti karnavalı estiriyorlar.

İyi Parti mitinginden sonra, bugün gerçekleştirilecek CHP mtingi için hazır hale getirilen Cumhuriyet Meydanının orta bölümünde Ak Parti'nin bayramlaşma çadırları, park tarafında da İyi Parti afişleri yerini almış durumda.

Yol üstü bayrak çalışmalarında ise Türk Bayrağından oluşturulmuş şerit bayraklarda Meydana ayrı bir hava katmakta.