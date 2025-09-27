  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhuriyet Meydanı'nda Starbucks Boykotuna kornalı destek

Cumhuriyet Meydanı'nda Starbucks Boykotuna kornalı destek

Cumhuriyet Meydanı'nda bir grup vatandaş tarafından açılan 'Burada boykot var. Destekliyorsan kornaya bas' yazılı pankarta araç sürücüleri korna çalarak destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Starbucks Boykotuna kornalı destek

Cumhuriyet Meydanı Starbucks önünde bir grup vatandaş tarafından boykot eylemi gerçekleştirildi. 
Vatandaşlar ellerinde ‘İnsanlık ölmesin diye boykot’ ve ‘Burada boykot var. Destekliyorsan kornaya bas’ yazılı pankartlarla eylem yaptı. Araç sürücüleri ise korna çalarak, yoldan geçen vatandaşlar ise alkışlayarak boykota destek verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akar'dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: '86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok'
Akar’dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: “86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok”
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu 11 kişi yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu; 11 kişi yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!