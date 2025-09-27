Cumhuriyet Meydanı'nda Starbucks Boykotuna kornalı destek

Cumhuriyet Meydanı Starbucks önünde bir grup vatandaş tarafından boykot eylemi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ellerinde ‘İnsanlık ölmesin diye boykot’ ve ‘Burada boykot var. Destekliyorsan kornaya bas’ yazılı pankartlarla eylem yaptı. Araç sürücüleri ise korna çalarak, yoldan geçen vatandaşlar ise alkışlayarak boykota destek verdi.