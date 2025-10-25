Cumhuriyet Meydanı'nda Vicdan Nöbeti: Gazze İçin 6 Aydır Süren Boykot Eylemi

Duyarlı vatandaşlar, İsrail’i destekleyen markalara karşı boykot çağrısı yaparak, Gazze’deki katliamı gündemde tutmaya devam ediyor.

Her gün meydanda sessiz ama kararlı bir duruş sergileyen katılımcılar, sadece bir tüketim alışkanlığını değil, bir vicdan muhasebesini sorguluyor. Eylem, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve gençlerin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesini hedefliyor.

Bu uzun soluklu direniş, Kayseri halkının adalet ve insanlık adına gösterdiği örnek bir dayanışma olarak dikkat çekiyor.