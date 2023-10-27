Cumhuriyet Meydanı-Talas Mevlana Tramvay Hattı Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu artıran raylı sistemin 5'inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hattın Cumartesi günü saat 16.00 itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

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  • 27.10.2023 11:07
  • Güncelleme: 27.10.2023 12:11
Cumhuriyet Meydanı-Talas Mevlana Tramvay Hattı Açılıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu artıran raylı sistemin 5’inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hattın Cumartesi günü saat 16.00 itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner projeleri ve ulaşım hizmetlerini yenilikçi ve etkin bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti demir ağlarla ördüğü bir çalışmayı daha tamamladı. Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı, Cumartesi günü saat 16.00’da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattının, 9,7 kilometre hat güzergâhında 9 adet yeni yolcu istasyonu ile Kayserililere hizmet vereceğini belirtti. Toplam 17 istasyonlu Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hattı T4’ün, 28 Ekim Cumartesi günü halkın hizmetine sunulacağını duyuran Başkan Büyükkılıç, “Anafartalar-Şehir Hastanesi ve Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hatlarının tamamlamasıyla birlikte kentin doğu batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda hizmet veren raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağını vurgulayarak, genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşların şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacağının altını çizdi.

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İHA

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