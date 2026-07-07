Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Kayseri'nin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Toplam 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle meydanın daha estetik, dayanıklı ve konforlu bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
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Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
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