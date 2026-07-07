Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor

Bazalt Taş Kaplama ve Altyapı Düzenlemeleri

Çalışmalar kapsamında meydanın zemin altyapısı yenileniyor, yoğun yaya kullanımına uygun özel bazalt taş kaplamalar uygulanıyor. Böylece hem teknik açıdan daha sağlıklı bir zemin oluşturuluyor hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlanıyor.

Modern Kent Estetiği

Projeyle birlikte Cumhuriyet Meydanı, modern şehircilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Yeni aydınlatma sistemleri ve peyzaj uygulamalarıyla meydanın daha ferah ve nitelikli bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Kesintisiz Şehir Yaşamı

Yenileme çalışmaları etaplar halinde yürütülerek şehir yaşamının ve ticari faaliyetlerin aksamaması sağlanıyor. Yaya ulaşımı kesintisiz sürerken, esnafın faaliyetleri de planlı uygulamalarla destekleniyor.

Sonuç

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla Kayseri’nin kalbi konumundaki bu alan, daha estetik, dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşarak vatandaşlara konforlu yaşam alanları sunacak.