Cumhuriyet Meydanın da seçim hareketliliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Açıklamanın ardından Türkiye 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere odaklandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanında da seçim hareketliliği başladı. Meydanda stantlarını kuran parti temsilcileri stant faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Standa gelen vatandaşların üyelik işlemlerini de gerçekleştirdiklerini belirten Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Deniz Coşkun, “Şu an vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Standımıza gelen vatandaşlarımızın üyelik işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımızı da gerçekten doğruya doğru, yanlışa yanlış dediği için çok seviyorlar. Biz zaten ne Cumhur ne de Millet tek yol memleket diye bu yola devam ediyoruz. 14 Mayıs’ta büyük ihtimalle seçim olacak. Kayseri’de de seçim ortamına girdi. Havada güzeldi. Standımızda bir bayram yeri gibiydi baktığınız zaman. Vatandaştan da partimize ve Genel Başkanımıza yoğun ilgi vardı. Genel Başkanımız 100 bin üye toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak. Üyelik çalışmalarımız ve örgütlenmemiz devam ediyor. Kocasinan’a da yeni yetki verdik. Yahyalı, Talas’ta teşkilatımızı kuracağız ve seçime hazır hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YARGITAYINDA AÇIKLAMASINA GÖRE SON AYLARDA EN ÇOK ÜYE YAPAN PARTİ DEVA PARTİSİ’

Vatandaştan olumlu dönüş aldıklarını ifade eden DEVA Partisi Seçim Çalışmaları Başkanı Nazmi Ayata, “Vatandaştan iyi dönüşler alıyoruz. Vatandaş zaten bunalmış, bıkmış. Ekonomik durum var olan şartlar insanları zorluyor. Vatandaşlarda bu durumun kurtarıcısının Ali Babacan olduğunu biliyorlar. Gelip de ‘artık bizleri kurtarın’ diyen vatandaşlar oluyor. Seçim çalışmalarında zaten biz tahmin ediyorduk seçimin normal takviminde yapılmayacağını. Biz 15-20 gün öncesinden illerde, ilçelerde seçim çalışmalarına başladık. Partimizin hazırladığı 22 tane eylem planımız var. Geçen hafta Ankara’da eylem planımızın tanıtımıyla da startı vermiş olduk. Bizim genelde Cumhuriyet Meydanı bölgesinde stant faaliyetlerimiz oluyor. Eğer gelip katılmak isteyen vatandaşlarımız olursa meydanda oluyoruz. Bundan sonrada stant faaliyetlerimiz artarak devam edecek inşallah. Yazın stant faaliyetleri yürüttüğümüzde vatandaşlar biraz daha çekiniyordu. Yalnız şu son dönemde artık o korku da kırıldı. Üye sayımız katlanarak artıyor. Yargıtay'ında açıklamasına göre son aylarda en çok üye yapan parti DEVA Partisi” şeklinde konuştu.