Cumhuriyete özel bisiklet turu

Spor A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyetin Gücüyle Pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu düzenliyor. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 15.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 nolu otoparktan start alacak bisiklet turu, 8 kilometrelik parkurun bitiş noktası olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Cumhuriyet’in 102’inci yıl kutlamalarına tüm Türkiye büyük bir coşku ve heyecanla hazırlanırken Kayseri’de de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çeşitli etkinliklerin hazırlıkları yapılıyor.

Bu çerçevede, spor ve sağlıklı yaşam hizmetleri ile Kayserililere sporu sevdiren ve şehrin sporcularını yetiştiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., özel gün ve haftalarda düzenlediği renkli etkinliklerin en özeline hazırlanıyor. 

Spor A.Ş. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanacağı Kayseri’de 29 Ekim Çarşamba günü ‘Cumhuriyetin Gücüyle Pedallıyoruz’ sloganıyla bisiklet turu düzenleyecek.  Saat 14.30’da yapılacak bisiklet tesliminin ardından saat 15.00’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 nolu otoparktan start alacak bisiklet turu, 8 kilometrelik parkurun bitiş noktası olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dileyen vatandaşlar kendi bisikletleri ile katılabilecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla pedal çevirmek isteyen vatandaşlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden etkinliğe kayıt olabilecek.

Etkinlik sonunda, bitiş noktasından millet bahçesine ring seferleri düzenlenecek.

