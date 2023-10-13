Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeni ile Niğde Valiliği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte lisanslı 100 dağcı zirveye tırmanacak.

21-22 Ekim tarihleri arasında Niğde’de yapılacak olan faaliyete katılacak olan dağcılar, 3723 metrede bulunan Aladağlar Emler Zirveye tırmanacak. 1 gecelik kamp ile yapılacak olan tırmanışa katılacak olanların gerekli kamp ekipmanına sahip olmaları ve 2023 yılı vizeli lisansları olması zorunlu tutuluyor. Etkinlik, 21 Ekim tarihinde saat 09:30 da Niğde Valiliği’nde yapılacak törenle başlayacak

Katılımcıların Niğde’den Aladağlara transferi ise Dağcılık Federasyonu tarafından sağlanacak olup, vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcuların tırmanışa kesinlikle katılamayacak.