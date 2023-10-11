Cumhuriyetin 100. yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Hacılar Belediyesi, fotoğrafseverleri Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlediği Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışmasına davet etti.

PAYLAŞ
  • 11.10.2023 13:56
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:21
Cumhuriyetin 100. yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi, fotoğrafseverleri Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlediği "Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na davet etti.

Huzurun şehri olarak bilinen Kayseri’nin Erciyes’in eteklerinde konumlanan gözde ilçesi Hacılar, bu yarışma ile değerlerini belgeleyerek gelecek nesillere aktarmayı ve ülke fotoğraf sanatına katkı sağlamayı hedefliyor. Şehrin eşsiz doğasını, zengin kültürünü, örf ve adetlerini, kent yaşamını ve ekonomik faaliyetlerini fotoğraf sanatıyla birleştirmeyi amaçlayan Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması, 15 Ekim’de sona erecek. Yarışma çerçevesinde gönderilen fotoğrafların, Hacılar İlçesi sınırları içerisinde 01.01.2019-15.10.2023 tarihleri arasında çekilmiş olması istenen yarışma hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar" adlı 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın düzenlenmesinden duydukları gurur ve heyecanı dile getirerek, "Amacımız, ilçemizdeki güzelliklerin kurum arşivine kazandırılmasının yanı sıra, Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizde olduğu gibi ilçemizdeki gelişim ve değişimin belgelenmesi, İlçemizin doğal, tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır" dedi.

Yarışmada birincilik ödülü 12,500 ?, ikincilik ödülü 10,000 ?, üçüncülük ödülü 7,500 ? ve mansiyon ödüllerinin ise 3,000 ? olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Özdoğan, yarışmaya son katılım tarihinin 15 Ekim olduğunu, Sergi ve Ödül Töreninin ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 18:30’da Kayseripark alışveriş merkezinde düzenleneceğini söyledi.

Özdoğan son olarak, “Bu özel etkinlik, fotoğraf sanatçılarına geniş kitlelere ulaşma ve ülkemizin zengin kültürünü, tarihini ve doğasını sergileme fırsatı sunuyor. Katılımcılara başarılar dilerim" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Değer Gençlik'te eğitim başladı

'Değer Gençlik'te eğitim başladı

Talas'ta bütçe büyüyor, yatırımlar artıyor

Talas'ta bütçe büyüyor, yatırımlar artıyor

Kayseri'ye 12 bin 742 yeni üniversiteli

Kayseri'ye 12 bin 742 yeni üniversiteli

2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada verilen cezaya öğrencilerin ailelerinden tepki

2 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada verilen cezaya öğrencilerin ailelerinden tepki

Yazarımız Rafet Ural, Mimar Sinan Kitabıyla Kitap Fuarında

Yazarımız Rafet Ural, Mimar Sinan Kitabıyla Kitap Fuarında

Başkan Büyükkılıç, personelin gece mesaisini yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç, personelin gece mesaisini yerinde inceledi

Çok Okunanlar
1
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

2
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor'

Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor”

DAHA FAZLA
Romatizmaya dikkat: Tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabilir

Romatizmaya dikkat: Tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabilir

Vali Çiçek: 'Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor'

Vali Çiçek: 'Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor'

Talas'ta okul çevrelerinde haşerat ilaçlaması

Talas'ta okul çevrelerinde haşerat ilaçlaması

Ali Dağı mesire alanı cumartesi günü yeniden açılıyor

Ali Dağı mesire alanı cumartesi günü yeniden açılıyor

Uyuşturucu ticareti suçundan dayı yeğen hakim karşısına çıktı

Uyuşturucu ticareti suçundan dayı yeğen hakim karşısına çıktı