Cumhuriyetin 100. yılında zirve tırmanışı

Niğde’de protokol ve 100 dağcı, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Aladağlar’daki Emler Zirvesine tırmanmak için yürüyüşe başladı.

İlk olarak Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, dağcılar ile beraber mezar başında dua etti. Ardından zirve tırmanışına başlayan protokol, Sokullupınar Kamp Alanı’nda çadır kurdu. Geceyi kampta geçirecek olan protokol, yarın zirveye tırmanmak için yürüyüşe geçecek. Etkinlik hakkında bilgi veren Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bu sene tabii çok özel bir yıl. Çünkü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Biz de bu kapsamda bir sürü aktivite yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de 100 dağcıyla Aladağlar’da zirve yapmak. Türkiye’nin en önemli dağlarından bir tanesi. Bir anlamda dağcıların mabedi diyebileceğimiz bir sırada. Burada 3 bin 700’ün üzerinde 7 tane zirve var. Toplamda 142 tane tane zirve var. Demirkazık bu anlamda Türkiye’de bilinen en önemli zirvelerden bir tanesi ama Demirkazık’tan da daha yüksek olan Kızılkaya zirvesi var. Biz de Türkiye’nin İzmir, Manisa, Ağrı, Muş, Mardin, Samsun ve Trabzon’dan gelen dağcı arkadaşlarımızla beraber bugün inşallah burada kamp yapacağız. Yarın sabah 4’te zirve çıkışı için yürüyüşe başlayacağız. İnşallah kazasız belasız olur" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yaptığımız programa hep birlikte katılıyoruz. ’100. yılda 100 Dağcıyla Zirvedeyiz Programı’ çerçevesinde bugün kamp alanına kadar yürüdük. Yarın da inşallah Emler Zirvesi’ne yürüyeceğiz. Valimizin başkanlığında, böyle güzel bir program yapıldı. Çünkü Niğde dağcılığın aslında başkentiydi. Niğde’yi bütün dağcılar çok iyi bilir. Niğde’nin bu dağcılıktaki önemini inşallah bütün Türkiye’ye de anlatmak istiyoruz. Tabii taraftan da çok anlamlı bir gündeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu hafta etkinlikler başladı. İnşallah bu güzel etkinlikle de bunu daha fazla duyuralım istedik" ifadelerini kullandı.

Geceyi kamp alanında geçirecek olan protokol ve dağcılar, sabahın ilk saatlerinde zirveye ulaşmak için yürüyüşe geçecek.