Cumhuriyetin 100. Yılını Yerli Balonla Havada Kutladılar

Kapadokya'da cumhuriyetin 100. yılını yerli ve milli balonla Koreli turistlerle birlikte havada kutladılar.

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  • 29.10.2023 17:02
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:02
Cumhuriyetin 100. Yılını Yerli Balonla Havada Kutladılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya’da cumhuriyetin 100. yılını yerli ve milli balonla Koreli turistlerle birlikte havada kutladılar.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da 32 kişilik Koreli turistle birlikte yerli ve milli sıcak hava balonuyla havalanan balon pilotu Hakkı Çelebi; turistlerle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Koreli misafirleriyle Kapadokya’yı kuşbakışı izleyen Çelebi, daha sonra elindeki Türk Bayrağı’nı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çelebi’ye turistler de eşlik etti.

İHA

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