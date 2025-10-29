Cumhuriyetin 102'nci yıldönümüne özel 'Ay Yıldız' turu
Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle beraberinde 5 kulüp/dernek ile birlikte Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıldönümüne özel 'Ay Yıldız' turu düzenlendi.
Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şahin Team Off-Road Kulübü, KMK Kayseri, EKOD (Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği) ve VOSVOS Kayseri işbirliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 102’nci yıldönümüne özel şehit ve gazi ailelerine özel ‘Ay Yıldız’ turu düzenledi.
Sümer Tesisleri’nden başlayan tur, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi ve etkinlik sonunda 102’nci yıla özel çocuklarla birlikte gökyüzüne 102 balon bırakıldı.