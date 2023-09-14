CÜSK'de yeni yönetim belirlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) yönetim kurulu toplantısı sonrasında yeni yönetim kadrosu, Başkan Doç. Dr. Taner Çifçi liderliğinde belirlendi.

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  • 14.09.2023 16:42
  • Güncelleme: 14.09.2023 16:42
CÜSK'de yeni yönetim belirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) yönetim kurulu toplantısı sonrasında yeni yönetim kadrosu, Başkan Doç. Dr. Taner Çifçi liderliğinde belirlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü’de yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Oluşturulan yeni yönetim kadrosu kamuoyuna duyuruldu.

Kulüp Başkanı Doç. Dr. Taner Çifci, yeni yönetim kurulunun şehre hayırlı olmasını dileyerek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çifci, "Bir kez daha sorumluluklarımızın bilinciyle tüm konuları ele aldık. Benim gibi tüm arkadaşlarımız da büyük bir heyecan ve enerjiyle yeni sezon için sabırsızlanıyor. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak, Sivas’ın adını en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Belirlenen yönetim kurulu üyelerimizin şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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