ÇYDD mensupları kahvaltıda buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği anneler günü kapsamında kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kahvaltıya CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nazlı Erdoğan, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Nazlı Erdoğan; “Derneğimiz Kayseri'de 2 yıldır faaliyette. Şu anda 125 öğrencimize burs veriyoruz. Bursun yanı sıra teknoloji desteği sağlıyoruz, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda sunacak etkinlikler düzenliyoruz. Sanatsal atölyeler, geziler, söyleşiler gibi programlarla öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Hem anneler günü hem de 19 Mayıs haftası dolayısıyla yoğun bir katılım oldu. Üyelerimize, gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Her bir destek bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.