CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'CZN Burak' adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri'ye 'hoş geldiniz' derken, CZN Burak da artık ikinci memleketinin Kayseri olduğunu ve Kayseri'de de hizmet vermeyi istediklerini söyledi.

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  • 26.04.2023 16:07
  • Güncelleme: 26.04.2023 17:21
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CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘CZN Burak’ adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir’i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri’ye ‘hoş geldiniz’ derken, CZN Burak da artık ikinci memleketinin Kayseri olduğunu ve Kayseri’de de hizmet vermeyi istediklerini söyledi.

Fenomen şef Burak Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

CZN Burak ve ekibini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, CZN Burak’a teşekkür ederek, “Medeniyetler şehri Hatay’ımızdan yine bir başka zenginlikler şehri, medeniyetler şehri Kayseri’ye dostluk köprüsü oluşturmak niyetiyle ‘hoş geldiniz’ diyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten sıcak ilişkilerinizle hak ettiğiniz yerde olduğunuza inanarak sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Ekibinizle birlikte sizlere dua ediyoruz” diye konuştu.

“Kayseri’yi çok seviyoruz, başkanımızı çok seviyoruz”

CZN Burak ailesinin Kayseri’de olmasını da istediklerini dile getiren şef Burak Özdemir ise, “Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli Memduh başkanımla beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeyiz. Aslen Hataylıyım ama sizlerin bu sıcakkanlılığını, bu güzelliğini gördükten sonra ikinci memleketim Kayseri’dir. Teşekkür ederiz. Kayseri’yi çok seviyoruz, başkanımızı çok seviyoruz. CZN Burak ailesi çok yakında sizlerle olacak. İyi ki varsınız başkanım” dedi.

Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, CZN Burak’a KAYMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru, el dokuması kök boyadan yapılmış yün halı hediye etti.

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İHA

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