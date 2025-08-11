'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'

Bıyıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk düşünce, kültür ve edebiyat dünyasına ömrünü vakfeden; Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu başkanı, mütefekkir yazar D. Mehmet Doğan’ı, vefatının birinci yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

D. Mehmet Doğan, yalnızca bir yazar değil; Türkçe’nin yılmaz muhafızı, dil hassasiyetini hayatının merkezine alan bir kültür öncüsüydü. Dili korumayı bir medeniyet görevi bildi; Türk Dünyası’nın kültürel birliğini ise ortak değerlerimizin yaşatılmasında en güçlü köprü olarak gördü.

Hayatını Mehmet Âkif’in izinde sürdürdü; İstiklâl Marşı’nın çizgisinde bir ömür yaşadı. Eserlerinde ve duruşunda Âkif’in ahlâkî vakarını, vatan sevgisini ve millet şuurunu diri tuttu. ‘Maarif’ davasını, bir neslin kültür ve kimlik nöbeti olarak gördü; bu nöbette ömür boyu siperden ayrılmadı.

Türkiye Yazarlar Birliği’ni kurarak fikir, sanat ve edebiyat dünyasına kalıcı bir miras bıraktı. Onun emeğiyle şekillenen TYB, kırk yılı aşkın süredir yazarların, şairlerin, sanatçıların ve düşünce insanlarının buluşma zemini olmaya devam ediyor.

Bıraktığı eserler, sadece bir dönemin değil; gelecek nesillerin de yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Onun izini süren gençler, dil, tarih ve coğrafya bilinciyle donanacak; kültürümüzün muhafızları olarak yarınlara yürüyecektir.

Onunla yol arkadaşı olma şerefine ermiş kardeşleri olarak mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir ömür nöbetini tuttuğu kültür cephesini hiçbir zaman boş bırakmayacağız. Vatan, millet, memleket sevdasını diri tutarak, ses bayrağımız, manevi vatanımız Türkçemize her zaman sahip çıkacağız. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak, aziz hatırasını yaşatmayı, mirasına sahip çıkmayı ve genç kuşaklara aktarmayı vazifemiz biliyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”