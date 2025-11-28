D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı
Kapadokya Üniversitesi, Türk kültür ve düşünce hayatının önemli isimlerinden D. Mehmet Doğan'ın fikrî mirasını ele alan kapsamlı bir panele ev sahipliği yaptı.
“Türk Kültürüne Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan” başlıklı program, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında; Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, yazar Mahmut Bıyıklı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan yer aldı