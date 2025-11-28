D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı

Kapadokya Üniversitesi, Türk kültür ve düşünce hayatının önemli isimlerinden D. Mehmet Doğan'ın fikrî mirasını ele alan kapsamlı bir panele ev sahipliği yaptı.

D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı

“Türk Kültürüne Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan” başlıklı program, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında; Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı, yazar Mahmut Bıyıklı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan yer aldı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yerköy-Kayseri YHT Projesinde Önemli İlerleme Kaydedildi
Yerköy-Kayseri YHT Projesinde Önemli İlerleme Kaydedildi
Kocasinan Hukuk İşlerinde Yolsuzluk Soruşturması
Kocasinan Hukuk İşlerinde Yolsuzluk Soruşturması
Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, Hunat esnafıyla bir araya geldi
Bakan Göktaş, 'Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi'
Bakan Göktaş, “Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi”
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!