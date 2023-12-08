‘Da Vinci’ cerrahi robot teknolojisi Kayseri’ye kazandırıldı

Kanser tedavilerinde sıkça kullanılacak olan, dünyanın en gelişmiş cerrahi robot teknolojilerinden olan ‘Da Vinci’ Robotu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kurulumu yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, robotun Kayseri içerisinde yalnızca ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mevcut olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özellikle kanser ameliyatlarında kullanılacak olan, Dünya'nın en gelişmiş cerrahi robot teknolojisi “Da Vinci Robotu” bugün itibariyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizde kurulumu sağlanmıştır. Bölgemizde tek olan bu cihazı hastanemize bağışlayan Demiryaka Holding'in değerli işletmecilerine teşekkür ediyor, hastalarımıza şifa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.