Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Panelin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmalarında, katılımcılar toplumsal dayanışmanın önemine değindi. Başkan Büyükkılıç, "Et tırnak gibi iç içe olduğumuz bir anlayış içerisinde hepinize minnet duyuyorum" diyerek, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin yerli halkının birlikteliğine vurgu yaparak, "Bir kısmımız Avşar, bir kısmımız Yörük, bir kısmımız Türkmen; bu toprakları vatan ilan etmişiz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Avşarların geçmişte yaşadığı acılara dikkat çekerek, "Avşar ağıdı denildiğinde gözlerimiz dolar" ifadelerini kullandı. AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş ise birlik ve beraberliğin ülke için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, panelin önemine değindi. Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi. Bu etkinlik, Kayseri’deki kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren önemli bir platform oldu.