Dadaloğlu Şenliklerinde siyasi jestler havada uçuştu

Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nde 19 – 20 Ağustos tarihlerinde Tomarza Belediyesi 29. Ulusal 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Milletvekili Bayar Özsoy ve İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş katılım sağladı.

Etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesinin yanı sıra Şenlikte yapılan konuşmalarda herhangi bir siyasi ayrışma ortamı yaşanmadığı tam aksine vekiller birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ayrıca Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir belediye başkanı Büyükkılıç, Vekil Böhürler, Vekil Ersoy ve Vekil Ataş gibi isimler tek bir ortamda toplanarak sohbet etmeleri sonucunda şenlikte siyaset üstü bir ortam oluştu. Vekil Ersoy, kendisine hediye edilen kilimi Vekil Böhürler’e hediye ederken Vekil Ataş da Tomarza ilçesi için Başkan Büyükkılıç’tan taleplerini iletti.