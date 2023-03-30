Dağ kayağında madalyalar sahiplerini buldu

Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Birinciliği müsabakaları Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Isparta ilinden gelen 40 sporcunun katılımıyla Kayseri Hacılar Kapı'da yapıldı. HADAK sporcuları müsabakalarda 6 madalya kazandı.

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  • 30.03.2023 12:38
  • Güncelleme: 30.03.2023 13:34
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Dağ kayağında madalyalar sahiplerini buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Birinciliği müsabakaları Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Isparta ilinden gelen 40 sporcunun katılımıyla Kayseri Hacılar Kapı’da yapıldı. HADAK sporcuları müsabakalarda 6 madalya kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Birinciliği müsabakaları 27-29 Mart 2023 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ile Isparta ilinden gelen ve diğer il eleme yarışmalarında dereceye girerek Kayseri’deki müsabakalara katılmaya hak kazanan sporcular, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen madalya töreninde ödüllerini Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri ve hocalarından aldılar.

“Erciyes Dağı’nın bizlere sunduğu tüm imkânlardan fazlasıyla yararlanmamız gerekir” diyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Isparta ilinden gelerek yarışmalara katılan sporcuları tebrik etti. Spora ve sporculara her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Özdoğan, “HADAK kulübümüzde her geçen yıl başarılarına yeni başarılar ekleyerek büyüyor. Buradan uluslararası şampiyonalara katılacak ve dereceye girecek sporcularımızın da yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum” dedi.

Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Isparta ilinden gelen sporcular ve hocaları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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