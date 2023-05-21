Dağcılardan anlamlı tırmanış

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı.

PAYLAŞ
  • 21.05.2023 14:59
  • Güncelleme: 21.05.2023 17:03
  • 48
Dağcılardan anlamlı tırmanış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı’na tırmandı.

Geleneksel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erciyes Dağı tırmanışı, Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Tırmanışa Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 35 dağcı katıldı. Sabah saatlerinde başlayan tırmanışta dağcılar, Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkarak flama ve Türk Bayraklarını açarak fotoğraf ve görüntüler çekip anı ölümsüzleştirdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı

Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı

KayBis, 24 istasyon ve 1000 adet bisikletle hizmet veriyor

KayBis, 24 istasyon ve 1000 adet bisikletle hizmet veriyor

Havalar ısındı keneye dikkat

Havalar ısındı keneye dikkat

Ömer Demir, 'Bütün Bünyan'ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz'

Ömer Demir, “Bütün Bünyan’ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz”

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Tayyare Fabrikası'nda Üretilen ilk pilotlu uçak meydanda sergileniyor

Kayseri Tayyare Fabrikası’nda Üretilen ilk pilotlu uçak meydanda sergileniyor

Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen ilk P-24A uçağına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen ilk P-24A uçağına vatandaşlardan yoğun ilgi

DAHA FAZLA
İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor

İHH ekibi, Kentsel Dönüşüm alanındaki enkazda gönüllülere eğitim veriyor

Dağcılardan anlamlı tırmanış

Dağcılardan anlamlı tırmanış

Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Başkan Çolakbayrakdar'dan KOCAFEST Festivali'ne davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan KOCAFEST Festivali'ne davet