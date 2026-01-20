Dağcılık Federasyonu Heyeti Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip ve Dünya Spor Başkenti adayı kentte, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor ve sporcuya tam destek vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Genel Sekreter Sefa Kurt, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, makamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere, kent genelinde yapılan spor ve turizm hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Erciyes’in önemine vurgu yapan Büyükkılıç, “Dağcılık sporu açısından Erciyes Dağı gibi büyük bir nimete sahip olan Kayseri’miz, bu alanda ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Erciyes’in dağcılık sporundaki önemine dikkat çeken kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, federasyon ve hizmetleri hakkında bilgi paylaştı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu.