Dağda mahsur kalan KCTAŞ görevlisi 3 işçi kurtarıldı

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sarız ilçesi Yeşilkent mahallesi Karakoyunlu mevkii dağlık bölgede mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 KCETAŞ görevlisi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz gün saat 22.56 sıralarında Sarız ilçesi Yeşilkent mahallesi Karakoyunlu mevkiinde dağlık bölgede 3 KCETAŞ görevlisi mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine olay yerine 7 arama kurtarma personeli , 8X8 amfibik arama kurtarma aracı olmak üzere 3 araç sevk edildi. Yapılan kurtarma operasyonu sonucunda mahsur kalan E. Y., G. T. ve H. D. mahsur kaldıkları yerden alınarak ilk muayeneleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Görevli ekiplerin saat 04:45’te dönüş için yola çıktığı öğrenildi.

