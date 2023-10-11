Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş'i makamında kabul etti. Güneş, Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından tohum dağıtımı yapılan ve çiftçilerin ürettiği organik ürünleri takdim etti.

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  • 11.10.2023 19:52
  • Güncelleme: 11.10.2023 19:52
Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş’i başkanlık makamında kabul etti.
Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yapmış olduğu hizmetlerin devam edeceğini, üretenin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise tarım ve hayvancılık alanında imza attığı projelerle çiftçiler ve üreticilerin takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyaretin sonunda Güneş tarafından Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan ve çiftçilerin ürettiği organik ürünler olan organik aspir yağı, nohut ve ay çekirdeği, hediye olarak takdim edildi.

1ha

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