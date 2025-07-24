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Dağıtıma çıktığı aracı geri getirmeyen şahıs yakalandı

Kayseri'de göreve yeni başlayan ve iş yerine ait otomobil ile dağıtıma çıkıp geri dönmeyen B.Ç. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Dağıtıma çıktığı aracı geri getirmeyen şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri göreve yeni başlayan bir personelin iş yerine ait otomobil ile dağıtıma çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan kamera görüntüleri ve PTS kayıtlarının incelenmesi çalışmaları neticesinde; B.Ç. (21) isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Bahse konu araç tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi

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