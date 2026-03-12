Dağtekin İnşaat personel ve tedarikçiler ile iftar sofrasında bir araya geldi

Dağtekin İnşaat tarafından düzenlenen iftar programında personeller ve tedarikçi firmalardan oluşan 400 kişilik ekip iftar sofrasında bir araya geldi.

Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, “Bu mübarek Ramazan akşamında aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Davetimize katılarak soframıza bereket kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dağtekin İnşaat olarak bugüne kadar 80 blokluk projeyi tamamlayarak 5000’den fazla aileyi ev sahibi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl da yaklaşık 1000 dairenin üzerinde projelerimizin temellerini attık. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Bize güvenen siz değerli dostlarımız sayesinde büyümeye ve şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum” diye konuştu.