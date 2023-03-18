Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Kayseri İmar ve İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği'nde (KAYİMDER) yönetim değişti. Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, KAYİMDER başkanı seçildi. 

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  • 18.03.2023 19:58
  • Güncelleme: 18.03.2023 19:58
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Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

KAYİMDER Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Başkanlığa Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin seçildi. Bir önceki Başkan Levent Akdoğan bir mesaj yayınlayarak, "2018 yılında başlamış olduğum ve 2 dönem yürütmüş olduğum KAYİMDER Yönetim Kurulu Başkanlığını, Olağan Genel Kurulunda seçilen Sayın Yalçın Dağtekin ve yönetimine devretmiş bulunmaktayım. Başkanlığım dönemimde derneğimize emeklerini ve desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve yönetim kuruluma katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Başkan Dağtekin ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.

1ha

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