Dahiliye Uzmanı Çetiner: 'Diyabette bir tedaviye körü körüne bağlı kalmıyoruz'

Dahiliye Uzmanı Şeyda Seferoğlu Çetiner, diyabet tedavisinde son 10 yılda büyük gelişmeler yaşandığını belirterek, insülin çeşitliliği, kombine ilaçlar ve hasta uyumunu artıran yeniliklerin yaşam konforunu önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Dahiliye Uzmanı Doktor Şeyda Seferoğlu Çetiner Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Sağlık Olsun’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı. Doktor Şeyda Seferoğlu Çetiner” Diyabetin bir 10 yıl öncesiyle bir de şu anki hali arasında o kadar büyük farklar var ki, insülinler bile o kadar çeşitlendi ki hayat konforu açısından, sayısını azaltmak açısından karışım insülinler ortaya çıktı, kombine ilaçlar verilmeye başlandı. Aynı anda 2-3 tablet verirken 1 tabletle de regüle edebildiğimiz hastalar ortaya çıktı. Yani 1 tablet kullanarak şekeri toparlayan hastalar olurken 3 tablet kullanıp da şekeri toparlamasından daha iyi, hasta uyumu daha iyi. Çeşitli cerrahi operasyonlar ortaya çıktı. Tabi cerrahi operasyonlar için endokrin hocalarının görüşünü almak daha doğrudur. Bizim bu konuda herhangi bir şey söylememiz doğru değil. Geri dönüşüm açısından veya başka bir şey açısından. Kongrelerde bize bilgi veriyorlar ama bunu halk düzeyindeki bilgisini hocaların vermesi gerekir. Ama onun dışında diyabet tedavisi çok gelişti. Bir tedaviye körü körüne bağlı kalmıyoruz. Herkes zaten deniyor, değiştiriyor. Herkes kendine göre plan yapıyor” ifadelerini kullandı.